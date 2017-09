Shenjat e horoskopit që do t’ju thyejnë zemrën

Të të thyejnë zemrën është ndoshta një nga eksperiencat më të dhimbshme dhe më të vështira që mund të përjetosh.

Ka disa shenja të horoskopit që e bëjnë, ama. Kjo është pjesë e personalitetit të tyre dhe nuk ke çfarë t’I bësh. Nëse partneri juaj ka lindur nn këto shenja të horoskopit, ju këshillojmë të bëni kujdes dhe të studioni mirë lëvzijet e tyre, për të parandaluar këtë fenomen në kohë.

SHIGJETARI

Shigjtari do jetë gjithmonë duke vënë në rradhë të parë nevojat dhe dëshirat e tyre. Nëse doni t’I mbani ngjitur pas vetes për një kohë të gjatë, këtu do të bnisin gjithë telashet. Ata janë persona egoist dhe vetja e tyre është gjithmonë një prioritet, kështuqë mos pretendoni se do anulojnë planet e tyre për ju.

UJORI

Ujori as nuk ka pse të ndahet me ju vetëm për t’ju thyer zemrën. Ata mund t’I gjeni fare lehtë duke flirtuar me njerëz të tjerë para syve tuaj, plotësisht të vetëdijshëm për çfarë po bëjnë. Nëse vendosin të ndahen nga ju, këtë do e bëjnë me kaq profesionalizëm duke ju lënë të kuptoni se në fakt ju nuk I kuptoni mjaftueshëm nevoja e tyre.

BINJAKËT

Binjakët janë plotësisht të paparashikueshëm. Një moment do ju duket se janë të përkshtuar pas jush dhe nuk mund të jetojnë dot pa dashurinë tuaj, herën tjetër do ju kenë harruar përfundimisht. Edhe pse mund të mos habiteni që ata do të duan të ndahen nga ju, kjo gjë do ju lëndojë pa masë, pasi kanë aftësinë ta bëjnë këtë me gjakftohtësinë më të madhe.

Ah, mos u çudisni edhe sikur të duan të kthehem sërish me ju.

PESHQIT

Peshqit janë qëniet më të ëmbla në planet, sidomos ndaj partnerit të tyre. Kur gjërat fillojnë të ftohen, ama, bëni kujdes të veçantë pasi mund të kthehn në njerëz të tmerrshëm. Këtë e arrijnë mjaft mirë duke bërë viktimëm, madje mund të qajnë para jush duke ju bërë të mendoni se shkaku jeni ju. Kurrë nuk do e pranojnë gabimin dhe do ju lenë me një zemër të thyer sapo të largohen prej jush. /Lajmi.net/