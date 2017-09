Shembet një pjesë e stadiumit dhe përplasen në tokë tifozët në Francë (VIDEO)

Ndeshja mes Amies dhe Lille, është ndërprerë në minutën e 15’-të, shkaku i rrëzimit të një pjesë të vogël të stadiumit.

Festa e një goli të shënuar nga Fado Bello, ka mundur t’u kushtojë tifozëve të Lille, në përballjen e xhiros së tetë ndaj Aims.

Derisa tifozët po festonin zëshëm dhe duke u hedhur golin e lojtarit të tyre, një pjesë e tribunave të stadiumit është shembur, duke bërë që të rrëzohen disa tifozë.

Lajmet e para që vijnë nga mediet franceze, sugjerojnë që fatmirësisht nuk ka të lënduar rëndë./Lajmi.net/

Lille’s fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest – thankfully – that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC

— Goal (@goal) September 30, 2017