Shefja e BE-së në Kosovë: Nuk e di a do të hiqen vizat këtë vit

Shefja e Zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, ka thënë se nuk e di nëse viti 2018 do të jetë vit kur Kosovës do t’i hiqen vizat, raporton lajmi.net.

Ajo ka thënë se kjo varet nga Kosova si do të veprojë në këto javët e ardhshme, por ka thënë se kjo gjë varet edhe nga Komisioni Evropian që merr vendimin përfundimtarë.

E pyetur nëse ky është raporti më i keq për Kosovën, ajo ka thënë se nuk mund të jap një vlerësim të tillë, por është shprehur se viti 2017 ka qenë shumë sfidues.

Me pas shefja e Zyrës së BE-së në Kosovës, ka thënë se raporti ka qenë me vlerësime pozitive në disa fusha dhe me ngecje në fusha tjera. /Lajmi.net/