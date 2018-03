SHBA dhe Britania fajësojnë Sirinë dhe Rusinë për tragjedinë humanitare

Presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministrja britanike Theresa May ranë sot dakort se Rusia dhe Siria janë përgjegjëse për vuajtjet tragjike njerëzore në enklavën e kontrolluar nga rebelët në pjesën lindore të qytetit Ghouta, në afërsi të kryeqytetit Damask.

Sipas zyrës së kryeministres May, dy udhëheqësit zhvilluan një bisedë telefonike për situatën e tmerrshme humanitare pranë kryeqytetit sirian, ndërkohë që Observatori Sirian për të Drejtat e Njeriut njoftoi se forcat siriane kanë marrë kontrollin e një të katërtës së Ghoutas lindore.

“Ranë dakort se është një katastrofë humanitare, dhe se përgjegjësia madhore për vuajtjet njerëzore i takon regjimit sirian dhe Rusisë, e cila është mbështetësja kryesore e këtij regjimi”, thuhet në një deklaratë të zyrës së zonjës May. Nuk pati një deklaratë nga Shtëpia e Bardhë menjëherë pas telefonatës.

Sipas zyrës së zonjës May, së bashku me Presidentin Trump, u ra dakort “që Rusia dhe aktorët e tjerë me influencë mbi regjimin sirian duhet të veprojnë menjëherë për të ndaluar fushatën e dhunës dhe për të mbrojtur civilët”.

Duke reaguar ndaj këtyre kritikave, Presidenti sirian, Bashar al-Assad u zotua sot se ofensiva ushtarake kundër rebelëve në Ghoutan lindore do të vazhdojë. Komentet e tij u transmetuan nëpërmjet televizionit shtetëror sirian./VOA