SHBA-BE arrijnë marrëveshje për të shmangur luftën tregtare

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, dhe presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, u pajtuan për një plan që synon reduktimin e tensioneve tregtare midis BE-së dhe SHBA-së.

Dy zyrtarët u takuan për më shumë se dy orë në Shtëpinë e Bardhë përpara se të bënin publike marrëveshjen, e cila nga ministri gjerman i Ekonomisë, Peter Altmaier, u përshkrua si “përparim i madh që mund të shmangë luftën tregtare dhe të shpëtojë miliona vende pune”.

Me këtë marrëveshje, Shtetet e Bashkuara nuk do të vazhdojnë me planet për vënien e tarifave mbi prodhuesit evropianë të makinave dhe dy palët do të punojnë për të zgjidhur çështjen e tarifave amerikane mbi çelikun dhe aluminin.

Bashkimi Evropian, ndërkaq, u zotua për blerjen e fasuleve dhe të gazit natyror nga SHBA-ja.

Trump u tha gazetarëve se dy palët janë pajtuar për të nisur një “fazë të re” të marrëdhënieve dhe për të punuar së bashku drejt “zero tarifave dhe zero barrierave”.