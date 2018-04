Sharp shet TV 70 inç me ekran 8K për 12 mijë euro

Televizioni i parë Sharp 8K për përdorim në shtëpi ofrohet nga kjo firmë.

Sharp pritet të vjen shumë shpejt me një TV prej 70 inç dhe me ekran 8K dhe me një rezolucion 7680 nga 4320 piksele.

Pra, çmimi i listës është vendosur në 11,999 euro. /Lajmi.net/