Shaqiri tregon se është gati për Brazilin

.

Xherdan Shaqiri është gati për aventurën e re në Kupën e Botës.

Futbollisti me prejardhje nga Kosova që përfaqëson Zvicrën, nesër do të përballet me Brazilin.

Zvicra dhe Brazil janë pjesë e grupit E në Kupën e Botës.

Së bashku me Zvicrën dhe Brazilin, në grupin E janë edhe Kosta Rika me Serbinë.

Shaqiri përmes një fotografie të publikuar në rrjetet sociale, ka bërë të ditur se është gati për ndeshjen e madhe kundër favoritëve të botërorit, kombëtares së Brazilit./Lajmi.net/