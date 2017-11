Serbia ndërpret hetimet ndaj gjeneralit për krimet në Pejë

Prokuroria serbe e krimeve të luftës vendosi t’i mbyllë hetimin ndaj Dragan Zhivanoviç, gjenerali në pension i Ushtrisë Jugosllave – deri tani hetimi i vetëm i njohur kundër zyrtarëve të lartë për krimet e luftës të viteve 1990.

Zyra për Prokurorinë e Krimeve të Luftës në Beograd, konfirmoi për BIRN-in në një letër se hetimi ndaj Dragan Zhivanoviç, gjenerali në pension i ushtrisë serbe, është ndërprerë.

Zhivanoviç, i cili gjatë luftës në Kosovë ishte komandant i brigadës së 125-të të motorizuar të Ushtrisë Jugosllave, ishte nën hetim që nga gushti i vitit 2014.

Ai ishte deri tani i Gjenerali i vetëm i hetuar zyrtarisht për krime lufte të kryera gjatë luftrave në ish-Jugosllavi.

Sipas deklaratës së prokurorisë që nga viti 2014, Zhivanoviç “dyshohej se nga 1 prilli 1999 deri më 15 maj 1999 ai kreu krime lufte kundër civilëve në fshatrat Qyshk, Pavlan, Zahaq dhe Lybeniq duke mos parandaluar vrasjen e të paktën 118 civilëve shqiptarë, plagosjen e 13 dhe shkatërrimin e të paktën 40 shtëpive, plaçkitjeve dhe dëbimit “.

Si komandant i brigadës së Ushtrisë Jugosllave, Zhivanoviç nxori një urdhër më 24 prill 1999 për njësitë e saj për të vendosur kontroll ushtarak në fshatrat Zahaq dhe Qyshk, siç ishte pohuar se pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po fshiheshin atje si civilë.

Por prokuroria në vitin 2014 argumentoi se Zhivanoviç ishte i vetëdijshëm se njësitë, siç është Skuadra e Ndërhyrjes së 177-të, do të ndjekin këtë urdhër, gjithashtu do të vrasin civilët, do të plaçkitin pronën dhe do ta dëbojnë popullatën.

E njëjta deklaratë tha se disa ushtarë tashmë të dënuar për krime lufte në këto fshatra vepruan nën komandën e tij, duke përfshirë Toplica Miladinoviç, Milojko Nikolic dhe Dejan Bulatoviç, të cilët u dënuan me 20 vjet burg në shkallë të parë.

Ky rast është tani në apel, pasi është dërguar për rigjykim në vitin 2015. Ndërkaq Nikoliç vdiq, ndërsa kundër Bulatoviçit rasti është i ndarë për shkak të sëmundjes së tij.

BIRN i dokumentoi këto krime në dokumentarin e paidentifikuar, i cili zbulon shkallën e krimeve të kryera në këto fshatra, por gjithashtu strukturën komanduese të policisë dhe ushtrisë të përfshirë në këto krime.

Edhe pse ata që janë në gjyq në Beograd janë vetëm ushtarë këmbësorë, intervistat me viktimat, ish ushtarët, ekspertët dhe dokumentacionin e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, ICTY treguan se sulmi ndaj fshatrave ishte pjesë e veprimit të organizuar dhe të planifikuar.

Për krimet në Kosovë kundër shqiptarëve të Kosovës, ICTY dënoi gjashtë zyrtarë të shtetit dhe ushtrisë serbe, ndërsa Serbia u ndal në kryerësit e drejtpërdrejtë, duke ndjekur penalisht krimet në qytetet Podujevë, Suharekë dhe fshatrat Qyshk, Pavlan, Zahaq dhe Lybeniq.

Krimet në Qyshk dhe fshatrat përreth janë dokumentuar fillimisht në 1999 nga Human Rights Watch, i cili identifikoi disa nga autorët e drejtorëve që u akuzuan në Serbi në vitin 2011.

Ky rast është ende në proces para Gjykatës së Lartë të Beogradit./BIRN