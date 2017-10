Serbia me skuadriljen ajrore më të fuqishme në rajon

Gjashtë avionë mig 29 deri të premten do të arrijnë në Beograd “dhe do të kemi skuadrilje serioze, bindshëm më të fuqishmen në rajon”, ka deklaruar sot kryetari serb Aleksandar Vuçiq.

“Jam krenar për këtë dhe jam i bindur se teknikët tanë do të dinë të punojnë e ushtarët tanë do të dinë të fluturojnë me ato makina të fuqishme”, ka thënë Vuçiq në tv pink duke komentuar arritjen e dy avionëve migë nga Rusia në Beograd.