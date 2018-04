Serbia lobon kundër anëtarësimit të Kosovës në Interpol

“Ne do të bisedojmë me të gjithë anëtarët e Interpolit për t’i bindur ata se anëtarësimi eventual i Kosovës në Interpol, nuk do të ishte në interes të Serbisë, as të Interpolit”, ka thënë Rebic.

Drejtori i policisë serbe theksoi se Serbia këmbëngul në integritetin e saj territorial dhe është e angazhuar për zbatimin dhe respektimin e të drejtës ndërkombëtare dhe rregulloreve.

Ai tha se, gjatë bisedimeve të ndara me Presidentin Hongwei dhe Sekretarin e Përgjithshëm Stock, është potencuar përkushtimi i Serbisë për bashkëpunim me Interpol.