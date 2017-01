Serbët e privilegjuar të Brezovicës – nuk i paguajnë tatim shtetit (Video)

Për të shfrytëzuar teleferikun në Brezovicë, pagesa bëhet për çdo xhiro.

Megjithatë, për pagesat që kanë bërë, turistëve nuk u është dhënë kuponi fiskal, njofton Klan Kosova.

Këtë nuk e mohojnë as punëtorët e kompanisë serbe që shfrytëzojnë këtë qendër skijimi, përdesira kupon fiskal klientët nuk marrin as në shumë restorante që janë të mbushura me turistë.