Selimi tregon se a mund të bëj Vetëvendosja koalicion me LDK-në

Deputeti i Lëvizjes “Vetëvendosje”, Rexhep Selimi ka folur për mundësinë e koalicionit ndërmjet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes “Vetëvendosje”.

Në një intervistë për “InfoBox” ai ka thënë se nuk është tragjike që në të ardhmen të bëhet koalicion me partinë të cilën e drejton Isa Mustafa.

“Para se të vij në shprehje qeverisja e mundshme VV-LDK , kushtetua i jep drejt PAN-it. Por si do të ishte një qeverisje me VV dhe Isa Mustafën unë do të thosha se s’i mund të qeveriste Kosova me PAN dhe Lista Srpska. Si mund të qeveriste Kosova që ku një qeveri është e varur prej një vote. Shumë më e pamundshme është qeverisja PAN-Lista Srpska apo një qeverisje tjetër e jona”, ka thënë ai.