Selimi: Projektligji për FSK-në nuk kaloi, Thaçi të jap dorëheqje

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi ka akuzuar presidentin e vendit, Hashim Thaçin pasi e ka tërhequr projektligjin për FSK-në.

“Në fund të mandatit të tij si kryeministër solli në Kuvend amendamentin kushtetues për formimin e Ushtrisë së Kosovës mirëpo dështoj. Tash ai pas procedimit tërhoqi projektligjin për FSK-në për t’i hapur rrugë në Bruksel, ne ofruam votën tonë për ndryshime kushtetuese për FSK-në. Një njeri dhe pushteti i tij rrezikuan sigurinë e vendit. Ka vënë në rrezik partneritetin me aleatët strategjik sa i përket FSK-së. Deklarimet e sekretarit të NATO-s janë shqetësuese sot Kosova është në një pozicion të pafavorshëm sa i përket aleatëve në bërjen e ushtrisë. Sikur Kosova do të kishe ushtrinë e saj do të ishte garanci për vendin”, ka thënë Selimi, raporton lajmi.net.

Tutje ai ka theksuar se Vetëvendosje e bënë përgjegjës për të gjitha këto një njeri që quhet Hashim Haxhi Thaçi.

“ Thaçi pat dhënë një premtim, dorëheqjen. Po ia rikujtojmë dorëheqjen sepse ai e premtoj si kusht të mos kalimit”./Lajmi.net/