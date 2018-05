Selena Gomez vishet sportive me linjën e re të saj “Defy”

Ambasadorja e markës “Puma”, Selena Gomez kishte veshur atletet e linjës së re “Defy” të markës sportive të Gjermanisë, e cila do të lansohet më 31 maj në Los Angeles.

Ylli 25 vjeçare e pop-muzikës, kishte nënshkruar kontratë me markën “Puma”, gjatë nëntorit, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Këngëtarja ishte veshur tërësisht në të zeza, ndërsa kishte mbathur atletet e bardha të linjës që përfaqëson.

Gjatë takimit me fansa, ajo u shpreh e emocionuar për këtë rast dhe shpresoi që do t’a pëlqenin linjën e re të saj.

Ish-e dashura e The Weeknd dhe Justin Bieber do të konkurrojë për vallëzimin më të mirë elektronik me këngën “It Is not Me” me Kygo, në Billboard Music Awards, ceremoni e cila mbahet të dielën. /Lajmi.net/