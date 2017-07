Sela paralajmëron kundërshtarët: Unë do kandidoj përsëri për Strugën

Deputeti i ”Aleancës për shqiptarët” dhe kryetari i LR-PDSH-së, Ziadin Sela thotë se do të rikandidojë edhe një herë për kryetar të Strugës.

“Unë do të kandidoj përsëri për Strugën sepse mendoj se duhet të dal dhe të jap llogari. Ju mund ta mbështesni ish-kryetarin e Strugës. Unë ju kam fituar një herë dhe do t’ju fitoj përsëri. Sela do të rikandidojë për Strugën”, ka thënë Sela për Struga Tv në një emision politik.

Ai potencoi se disa projekte të inicuara nga ai janë realizuar dhe disa të tjera po realizohen por ka hapësirë dhe mundësi që të jap kontribut edhe më tutje për zhvillimin dhe shndërrimin e Strugës në një vend më të zhvilluar.

Përndryshe, zgjedhjet lokale duhet të mbahen më 15 tetor dhe të njejtat duhet të shpallen deri më 6 gusht.