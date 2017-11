Seksizmi nuk ndodh vetëm me gratë, edhe burrat janë viktima, ja si ndodh

Ja se si burrat bien pre e seksizmit në shoqërinë bashkëkohore.

Seksizmi shpesh lidhet vetëm me gjininë femërore dhe ata burra që përballen me zemërimin e ligjeve gjinore, gjenocidale, seksiste dhe stereotipave të pabarabartë shpesh mbesin në hije nga shumë raste të grave që kërkojnë drejtësi kundër të metave të njëjta.

Është e rëndësishme të kuptohet se meshkujt mund dhe vuajnë nga seksizmi në mënyra shumë të ngjashme me ato të grave. Arsyeja përse të dy gjinitë ndjejnë efektin e ndrydhur të seksizmit nuk është sepse gjinia tjetër e rregullon botën dhe dëshiron të fitojë mbi seksin e tyre të kundërt, por për shkak se dallimet gjinore nga e kaluara janë ngatërruar në mendjet e shoqërisë sonë bashkëkohore për të formuar stereotipa të parëndësishme që bëjnë shumë më tepër dëm sesa dobi. Këtu janë disa mënyra në të cilat stereotipet seksiste prekin njerëzit në shoqërinë tonë, transmeton lajmi.net.

# 10 Seksizmi në reklama

Është bërë gjithnjë e më e vështirë për një burrë të reklamojë produktin / shërbimin e tij pa ndihmën e një gruaje. Është një studim dhe një fakt i vlerësuar se nëse përdorni zërin, fotografinë ose videon e një gruaje për të promovuar kauzën, ngjarjen, produktin ose shërbimin tuaj, ju keni një shans shumë më të lartë për të marrë vëmendjen. Pamja e shoqërisë e ka bërë më të vështirë për burrat të shkëlqejnë dhe të shfaqin talentin e tyre pa paraqitur një grua.

# 9 Seksizmi në punë

Ka disa profesione dhe fusha që nuk duken shumë mirëpritëse tek burrat. Termi “infermiere” është një evokim i një gruaje amtare me një kryq të kuq të varur në xhepin e saj, ndërsa “infermierja” është thjesht një “profesion brenda sektorit të kujdesit shëndetësor të fokusuar në kujdesin e individëve, familjeve dhe komuniteteve”. pyeti nënën e tij nëse ai mund të merrte pleqsh si një i madhi, nëna e tij më thirri diskrete për të më pyetur nëse ai ishte homoseksual. Infermierja, kujdesi për fëmijët, mësimi i shkollave fillore janë disa role ku burrat hyjnë në rrezikun e tyre pasi që ato janë të rezervuara stereotipisht për gratë. Burrat që bëjnë trimë këto pozita, janë të prirur për t’u gjykuar se nuk kanë mashkulloritet ose si homoseksualë.

# 8 Presioni për të qenë shtylla e familjes

Në universitete është interesante të vërehet se si një shkencë kompjuterike ose një klasë inxhinierike mbizotërohet me burra, ndërsa një klasë angleze ose një art i arteve ka vetëm një numër të vogël njerëzish. Kjo është për shkak se djemtë janë të shtyrë nga shoqëria që “të jetë shtylla e familjes dhe të fitojnë mjaftueshëm për të rritur një familje”.

Është më e vështirë për prindërit të pranojnë që djali i tyre dëshiron të ndjekë muzikën ose artet e bukura sesa të pranojë që vajza e tyre të bëjë të njëjtën gjë, sepse ideja është se edhe nëse vajza dështon në karrierën e saj, ajo gjithmonë do të jetë në gjendje të varet nga burri ajo martohet për mbështetje financiare, ndërsa njeriu duhet të jetë gjithmonë i gatshëm të sigurojë për familjen dhe nuk mund të ndjekë një karrierë me një rrezik më të lartë për të fituar sukses. Kjo ideologji gjithashtu ndikon në gra në disa mënyra – njëri prej tyre duke u detyruar të përcaktojë prioritetet duket për libra nga një moshë e hershme. Nuk duhet të ketë hapësirë ​​për të argëtuar këtë mentalitet në shekullin 21, ku burrat dhe gratë janë në gjendje të punojnë dhe të fitojnë.

# 7 Pse një grua kërkon më shumë mëshirë sesa një burrë?

Sa burra të pastrehë ecni gjatë rrugës për të punuar? Dhe sa gra të pastrehë ecni gjatë rrugës për të punuar? Gratë në rrugë tërheqin simpatinë, ndërsa njerëzit nuk bëjnë madje një qepallë kur shohin një burrë që mban një filxhan centesh jashtë një Starbucks. Ekziston një përpjekje e shtrembëruar për të ndihmuar të pastrehët për gratë sesa për burrat. Edhe gratë emigrante pranohen në komunitete më lehtë se burrat.

Pse thërrasin pas një sulmi terrorist, “100 njerëz gjetën të vdekur, duke përfshirë 20 gra dhe fëmijë”. Një fëmijë që vdes në një moshë të parakohshme është më katastrofike për arsye të dukshme, por pse jeta e gruas konsiderohet më e vlefshme se ajo e një njeriut? Jeta është e vlefshme, qoftë ajo e një burri apo e një gruaje!

# 6 Burrat nuk lejohen të jenë të hapur emocionalisht

Sa prej nesh kemi dëgjuar, “Mos qaj si një vajzë.” Studimet tregojnë se hapja e emocioneve rezulton në nivele të ulëta të stresit dhe në mendjet më të lehta. Ndërtimet gjinore të shoqërisë i mësojnë djemtë e rinj të kontrollojnë lotët e tyre kur lëndohen duke i kërcënuar me imazhin e të qenët i dobët dhe i seksit të kundërt. Kjo dëmton të dyja gjinitë. Ndërsa rriten, burrat pritet të shtypin emocionet e tyre dhe të vënë në një front të guximshëm. Ky stereotip seksist mund të luajë një rol të madh në arsyen pse meshkujt janë më të prirur për të stresuar sulmet e zemrës, sesa gratë e të njëjtës moshë.

# 5 Pritjet romantike

Ndërkohë që gratë priten të dalin, burrat pritet të ulen. Në një çift burrë dhe grua, njeriu pritet të jetë më i vjetër, më i gjatë, më i zgjuar, më atletik dhe të fitojë më shumë se shoqëruesi i tij femër. Nëse megjithatë, nuk është kështu, gruas i kërkohet të gjejë një ndeshje më të mirë për veten, ndërsa burri flitet si jo e merituar për gruan. Pse burri pritet të propozojë dhe të paguajë për gruan?

# 4 I njëjti zë dhe veprim, reagime të ndryshme

Kur një burrë dhe një grua bëjnë një krim të njëjtë, njeriu pothuajse gjithmonë do të marrë një trajtim më të ashpër dhe dënim sesa gruaja – edhe nëse ata ishin partnerë në krime. Në mënyrë të ngjashme, nëse një grua godet një burrë, ajo konsiderohet të jetë “e fortë dhe e fuqishme”, ndërsa një njeri do të turpërohet dhe do të shikojë poshtë nëse do të kishin goditur ndonjëherë një grua.

# 3 Fuqia më e madhe për burrat mund të jetë në të vërtetë e dëmshme për ta

Meshkujt pritet të mbajnë dyert e ndërtimit, dyert e makinave dhe karriget për gratë, që të mos shohin ata si të palëvizshëm ose jo-cilësorë. Ata pritet të paguajnë çeqet pas një vakt dhe të paguajnë kokën në atë që një grua ka për të thënë, që të mos konsiderohen si të paqëndrueshme. Gjithmonë është në interesin tuaj për të qenë vetëmohues, për të dhënë një dorë ndihmëse dhe për të vënë të tjerët rreth jush para vetes, megjithatë, është e gabuar të gjykosh më shumë burra se sa gratë për të mos qenë vetëmohues. Të gjitha aktet e lartpërmendura janë vetëmohuese dhe duhen praktikuar nga të gjithë – pa marrë parasysh gjininë.

# 2 Martesa seksiste dhe ligjet e divorcit

Meshkujt konsiderohen si anët më të rënda të bilancit kur gjykohen për ligjet e martesës dhe divorcit – veçanërisht në vende si Shtetet e Bashkuara. Në shumë raste, burrat priten dhe shpesh detyrohen nga ligji që të sigurojnë mbështetje financiare për gratë e tyre pasi martesa të jetë prishur, ndërsa mbështetja emocionale nga gruaja për bashkëshortin është e papritur dhe e padëgjuar. Për më tepër, ka një paragjykim alarmant të fortë kundër babait në lidhje me mosmarrëveshjen gjatë dhënies së kujdestarisë së fëmijëve gjatë një divorci, pavarësisht se cili është prind më i mirë dhe më i qëndrueshëm. Në Shtetet e Bashkuara, në vetëm 1 nga 10 raste, burrat marrin kujdestarinë e fëmijëve.

# 1 ligje të shtrembëruara për ngacmim seksual ose përdhunim

Në minutën e një gruaje paraqet një FIR kundër një njeriu, ai arrestohet pa marrjen në pyetje të mëtejshme. Një grua ka fuqinë të shkatërrojë reputacionin, karrierën dhe jetën e një njeriu nëse ata vendosën të falsifikojnë disa plagë, të përgatisin një histori dhe të paraqesin një rast përdhunimi, sulmi, ngacmimi ose abuzimi. Për të mirë apo më keq, nuk ka ligj të tillë ekuivalent dramatik për një njeri që të përdorë me thirrjen e tij të rreme kundër një gruaje. Për më tepër, mjaft shqetësuese është një fakt i vlerësuar se vetëm një në 10 viktima të dhunimit të meshkujve raporton përvojën e tij në polici.

Le të punojmë drejt përhapjes së ndërgjegjësimit për stereotipat e parëndësishme dhe çrrënjosjen e njëjtë për të mirëpritur një shoqëri harmonike të të dy gjinive. /Lajmi.net/