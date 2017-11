Seksi sipas shenjës së horoskopit, më trego çfarë shenje je, të të them ç’seks të përshtatet

Peshorja: Nëse natyra apo kirurgjia plastike e kapadjisur me gjoks të madh, ajo është shumë hedoniste (beson se kënaqësia dhe lumturia shkojnë gjithmonë bashkë). Edhe nëse jo, mos i u tremb Peshores nëse dëshiron të shkosh…

Akrepja: Kësaj femre I pëlqen treshja, siteorikisht, sipraktikisht, Kjo përmbush edhe përfytyrimin e saj më të shpesht seksual. Është një femër, e cila përfytyron ta zotërojnë dy meshkuj njëkohësisht, por ka edhe dëshiratë seksit të njëjtë, pasi nuk do t’I thoshte “jo” as treshes me dy femra.

Shigjetarja:I provon të gjitha, se fundja, po nuk provoi, si do dijë se çfarë të refuzojë? Prandaj, pasi I ka provuar të gjitha, ka dale në përfundimin se seksi anal është ai që do ta bëjë gjithmonë të kalojë në orgazëm, pavarësisht aftësive apo përmasave të partnerit të saj.

Bricjapja: Kjo femër dëshiron që t’ja lejë mashkullit kontrollin dhe pëlqen të jetë lodra e tij. Bricjapja në shtrat bëhet e brishtë, e pambrojtur dhe dëshiron që mashkulli I saj të jetë dominant, pra kemi të bëjmë me një tjetër të nënshtruar si Anastasia Steel nga “50 Hijet e Greit”.

Ujorja: E kundërta e Bricjapit, gruaja Ujor dëshiron ta ketë ajo drejtimin në shtrat dhe kjo është arsyeja pse shumica e femrave të kësaj shenje, përfundojnë në rolin e dashnores. Imponohen dhe I ndëshkojnë meshkujt në seks.

Peshqit: Këtu kemi një grua, së cilës I pëlqejnë fetishet. Secila ka të sajën. Disa parapëlqejnë kur partneri I shikon në sy ndërkohë që I penetron, disa të tjera çmenden për ata që kanë fetish këmbët, kështu që mësojnë teknikat e punës me këmbë, ndërkohë që e adhurojnë tu puthen të tyret.