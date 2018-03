Seks të çmendur çdo natë, konsumoni këto dy produkte që gjenden në shtëpinë tuaj

Përzierja e hudhrës dhe qumështit mund të tingëllojë e çuditshme, por pasi ju do të mësoni të gjitha përfitimet shëndetësore kjo pije do të kthehet në pijen tuaj të preferuar! Qumështi me hudhër është shumë i shëndetshëm, natyral dhe me fuqi medicinale shumë të larta.

Mënyra e përgatitjes:

Përbërësit:

10 thelpinj hudhër të qëruara

500 ml qumësht

2-3 lugë sheqer

250 ml ujë

Përgatitja:

Ju duhet të vendosni ujin dhe qumështin në një çajnik dhe të shtoni hudhrën e grirë. Më pas çajnikun vendoseni në nxehtësi mesatare derisa të ziejë. Në momentin që ka zierë shtoni sheqerin dhe përziejini. Kjo pije duhet të konsumohet e ngrohtë.

Sëmundjet që kuron:

Trajton të ftohtin

Rregullon nivelet e kolesterolit

Trajton artritin

Trajton astmën

Çrregullimet kardiake

Lufton pneumoninë

Lufton pagjumësinë

Ndihmon në tretjen më të mirë

Trajton tuberkulozin

Kuron impotencën seksuale.