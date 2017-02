Sekretari i NATO-s sot viziton Kosovën

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, do të vizitojë sot Kosovën, me ç‘rast do të takohet me drejtuesit e institucioneve të Kosovës.

Sipas Zyrës së Kryeministrit, Mustafa do ta pres në takim Sekretarin Stoltenberg në ora 13:00, në Kabinetin e Kryeministrit, shkruan lajmi.net.

Më pas, rreth orës 14:00, Kryeministri Mustafa dhe Sekretari Stoltenberg do të mbajnë konferencë të përbashkët për media.

Vizita e Sekretarit të NATO-s vjen në një moment kur Serbia po vazhdon të “provokojë” Kosovën me veprime të ndryshme. /Lajmi.net/