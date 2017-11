S’do ta besoni sa lojtarë të Barcelonës do të marrin pjesë në Kupën e Botës

.

Kupa e Botës “Rusi 2018” mund të quhet Botërori i Barcelonës, përcjellë “Lajmi.net”.

Barca do të prezantohet me një numër të madh futbollistësh në Rusi.

Në Kupën e Botës do të luajnë 15 lojtarë të ekipit katalunas.

Katër te Spanja (Pique, Busquets, Iniesta dhe Alba), dy me Argjentinën (Messi dhe Mascherano), dy me Portugalinë (Semedo dhe André Gomes), dy me Francën (Umtiti dhe Digne), një me Uruguajin (Suarez) dhe një me Brazilin (Paulinho), një me Gjermaninë (Ter Stegen), Belgjikën (Vermaelen) dhe Kroacinë (Rakitic). /Lajmi.net/