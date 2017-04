Sarkozy tregon arsyet pse e mbështetë Fillonin për president të Francës

Ish-presidenti francez Nikolas Sarkozy i bëri thirrje popullit që të votojnë për kandidatët konservatorë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, Francois Fillon.

Raundi i parë i zgjedhjeve mbahet të dielën, sipas tij, ai do ta zhdukte katastrofën e shtypur në pesë vitet e fundit, transmeton lajmi.net.

“Të gjithë duhet të jenë të vetëdijshëm për përgjegjësinë që u takon, dua të them në mënyrë të qartë pse unë do të mbështes Francois Fillon: ai ka përvojën, dëshirë dhe plan që Francës do t’i sigurojnë një alternativë që do t’i jep fund pesë viteve të shkatërrimit që kemi kaluar”, ka shkruar Sarkozy në një video mesazh të publikuar në Facebook. /Lajmi.net/

.