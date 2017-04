Samsung tashmë është duke punuar për Galaxy S9

Samsung Galaxy S8 dhe S8 Plus posa janë paraqitur në treg, ndërsa kompania tashmë është duke punuar në pasardhësin e tyre.

Siç është raportuar nga “The Investitor”, Samsung dhe Qualcomm kanë filluar punën për një çip të ri që do të përdoret për Galaxy S9, smartfoni i planifikuar për vitin e ardhshëm. Çipi i ri që do të zëvendësojë atë aktual, Snapdragon 835, dhe do të quhet Snapdragon 845.