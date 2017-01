Samsung S8 dhe S8 Plus me bateri perfekte

Samsung së shpejti pritet të dal në treg me dy seritë e reja të mobilëve, S8 dhe S8 Plus.

Raportet e afërta me kompaninë koreane zbulojnë se S8 do të ketë bateri perfekte, më të mirën ndonjëherë që kishte.

Bateria e S8 do të jetë 3,250mAh ndërsa e S8 Plus 3,750mAh.

Thuhet se bateritë do të jenë tejet të efektshme dhe do ta mbajnë baterinë në kohë më afatgjate.

I njëjti burim ka thënë se dyshja e Samsung do të publikohet me datë 21 prill ndërsa çmimet do të jenë 800 euro për S8 dhe 900 euro për S8 Plus./