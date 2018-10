Samsung lanson telefonin e parë me katër kamera, Galaxy A9

Samsung sapo ka lansuar telefonin e fundit të rangut mesatar – Galaxy A9, dhe kjo është ajo që gjigandi i teknologjisë së Koresë së Jugut thotë se është bërë me “gjeneratën e Instagram” në mendje.

Dallimi kryesor midis kësaj, dhe pajisjeve të tjera me çmim të njëjtë, është se vjen me instalimin e parë në botë prej katër kamerave. Kjo mund të duket si një mashtrim, dhe në një farë mënyre ndoshta është, por në të vërtetë secila nga katër kamerat ka një qëllim të ndryshëm dhe të dobishëm.

Kamera “kryesore” vjen me 24 megapikselë, dhe pas saj vjen një lente me thellësi prej 5 megapikselësh, e cila ju lejon të luani me thellësinë e fushës dhe të fokusoheni në subjektin, duke krijuar prapavijë të trubullt.

Kamera e tretë posedon 8 megapiksel me kënd prej 120-shkallë dhe Scene Optimizer që përdor AI Scene Recognition për të identifikuar subjektin dhe për të rregulluar cilësimet në përputhje me rrethanat. Së fundi ka një lente telefoto 10 megapikselë, me një zmadhim optik 2x dhe një kamerë 24 megapikselë për selfie-të e “domosdoshme”.

Përtej kamerave, A9 është një telefon i mirë. Pajisja ka një ekran të ndritshëm 6.3 inç dhe është e mundësuar nga një procesor okta-core Snapdragon 660. Vjen me 6GB RAM dhe 128GB hapësirë ??ruajtëse, dhe deri në 512GB memorie të zgjerueshme nëpërmjet kartelës microSD.

Bateria prej 3,800mAh është më e mirë se sa ato që gjenden në pajisjet më të ngjashme.

“Si një udhëheqës global në inovacionin e telefonave, ne e kuptojmë kërkesën për inovacione kuptimplote në një botë me ritme të shpejta, të nxitura nga komunikimi vizual”, tha DJ Koh, drejtor në Samsung Electronics.

“Duke u mbështetur në përvojën tonë në zhvillimin e kamerave inteligjente, ne po prezantojmë teknologjinë e gjeneratës së ardhshme në të gjithë portofolin tonë të Galaxy për t’u dhënë edhe më shumë konsumatorëve mundësinë për të përjetuar inovacionin më të fundit. Ne jemi të ngazëllyer për të ofruar këtë premtim dhe debutimin e teknologjisë më të mirë të kamerës, me Galaxy A9. ”

Galaxy A9 është në dispozicion në Caviar Black, Lemonade Blue dhe Bubblegum Pink. Do të ketë çmim prej 725 dollarëve, pas lansimit në Britani të Madhe në nëntor.