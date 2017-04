Samsung Galaxy S8 vs iPhone 7 në test të shpejtësisë: Cili del më mirë? (Video)

Modeli i ri i Samsung, Galaxy S8 lansohet së shpejti, ndërsa tani kemi një video e cila e mat shpejtësinë mes telefonave kryesor në treg.

Në listën mëposhtë, përveç Samsung Galaxy S8 radhitet kundër iPhone 7 Plus, modelit të ri të telefonit të LG – G6, si dhe Google Pixel dhe One Plus 3T.

Është interesante të shihet se si pajisjet performojnë në videon mëposhtë me Apple iPhone dhe Galaxy S8.