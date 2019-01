Sallatë dimërore me shegë, lakër dhe portokall

Lakrën e bardhë mund ta përdorni edhe në gjellë, sigurisht, por si shija e gjallë që ka në sallatë, nuk do të jetë.

Ndër të tjera, do të kurseni edhe aromën e pakëndëshme që shpërndahet në shtëpi, gjatë zierjes! E shoqëruar me lëngun e portokallit të kuq do të marri një shije krejt tjetër!

Për sallatën

– 100g lakër e bardhë, e grirë imët

– 1 avokado e pjekur, por e fortë, e qëruar dhe ndarë në feta të holla

– 1/2 portokall i kuq i prerë në feta të holla

– 1 grusht fara pishe

– një grusht kokrra shege

I presim të gjithë përbërësit si në fotografi dhe vijojmë me përgatitjen e salcës të cilën ia shtojmë të gjithë përbërësve të sallatës. Përziejmë dhe shërbejmë!

Për vinagrette

– 2 lugë vaj ulliri

– 2 lugë lëng limoni

– pak kripë e piper

– I përziejmë me pirun përbërësit e vinagrette-s dhe spërkasim sallatën.