Sali Berisha: Na dha kaq shumë nder dhe krenari si shqiptarë, kombi ynë është në dhimbje e zi për Demaçin

Pas lajmit se ka ndërruar jetë veprimtari i çështjes kombëtare dhe i burgosuri politik, Adem Demaçi, ish-presidenti e ish-kryeministri i Shqipërisë, Sali Berisha, i ka shprehur ngushëllime familjes Demaçi dhe shqiptarëve.

Demaçi ka ndërruar jetë në moshën 82 vjeçare pas një sëmundje të rëndë nga e cila po vuante.

Ai ka qenë i burgosur politik për 28 vjet gjatë jetës së tij dhe më pas u bë i njohur si “Mandela i Ballkanit”.

Mesazhi i Berishës:

Dielli perendoi pergjithmone per Adem Demaçin!

Te dashur miq, sot kombi yne eshte ne dhimbje dhe zi!

Adem Demaçi, ikona e perpjekjeve, qendreses te pamposhtur te shqiptareve te Kosoves per liri dhe dinjitet kombetar, Mandela i Europes, burri qe kaloi 28 vite ne burgjet e pushtuesve barbar ne luften e tij heroike kunder aparteidit dhe segregacionit serb ndaj shqiptareve, nuk eshte me!

Adem Demaçi, per qendresen dhe sakrificate tij si luan i lirise te shqiptareve te Kosoves, u be nje emer i njohur ne Europe dhe mbare boten. Parlamenti Europian ne vitin 1991 e nderoi ate me çmimin Saharov. Pas vitit 1990, Demaçi bashkepunoi ngushte me Presidentin Rugova dhe ne krye te Keshillit per te Drejtat dhe Lirite e Njeriut ai u deshmua nje avokat i fuqishem i lirive dhe te drejtave te qytetareve te shtypur shqiptar te Kosoves.

Gjate viteve te luftes çlirimtare, Adem Demaçi ishte jo vetem zedhenesi por dhe personaliteti me i njohur i saj ne bote. Ne vitet 1991-1998 pata fatin te punojme si miq nga afer se bashku per çeshtjen kombetare. Adem Demaçi ishte gjithashu nje shkrimtar, qe me veprat e tij u be i njohur ne letrat dhe kulturen shqiptare.

Duke ndare dhimbjen dhe zine me familjaret, miqte, popullin dhe autoritetet e Kosoves dhe mbare shqiptaret dhe shprehur atyre ngushellimet me te ndjera per kete humbje te madhe, shpreh dhe nje here nderimin me te madh dhe mirenjohjen me te thelle ndaj burrit, qe me qendresen e tij ne kufijte e legjendes na dha kaq shume nder dhe krenari si shqiptare!

I lehte qoft per ju Adem Demaçi, luftetar i paepur i lirise, dheu i tokes tone! sb