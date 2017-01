Sadiku largohet nga Zurich, gjen klubin e ri (FOTO)

Mbetet vetëm zyrtarizimi, por transferimi i Armando Sadikut nga Zyrihu te Lugano, duket çështje e mbyllur.

Të gjitha palët janë dakord dhe konfirmimin tanimë e ka dhënë edhe klub i Zyrihut nëpërmjet përfaqësuesve të tij.

Tomas Bikel, drejtori sportiv i klubit që zotëron kartonin e Sadikut, ka bërë të ditur se gjithçka po ecën në rrugën e duhur dhe se formalizimi i marrëveshjes do të bëhet shumë shpejt. “Të githë palët janë dakord, mendoj se finalizimi është afër”, deklaroi ai sot për të përditshmen zvicerane “Blick”, duke i vënë vulën një transferimi që u ideua që në momentin parë kur në drejtmin e Luganos u emërua Paolo Tramezzani.

Formula nuk do të jetë e transferimit përfundimtar, por e dhënies në huazim të futbollistit shqiptar deri në fund të këtij sezoni, për të ndihmuar Luganon të mbijetojë në elitën e futbollit zviceran. Në fund të edicionit, Sadiku do të kthehet te Zyrihu, i cili pritet të ngjitet pa probleme në Superligën zvicerane dhe më pas do të vendoset nëse do të vazhdojë të jetë pjesë e këtij klubi apo do të shitet në ndonjë skuadër tjetër në verë.

