Sabri Fejzullahu për ish gruan e parë: Ndarja me të ishte shpëtim !!!

Këngëtari Sabri Fejzullahu është mjaft i dashur për publikun në Kosovë.

Këngëtari ishte i ftuar në një emison në Klan Kosova ku ka folur për familjen e tij edhe kështu edhe për ish gruan e parë.Ky këngëtari ka thënë që ndarja me të ishte shpëtim, pasi që siç u shpreh ai, “jeta me probleme nuk shkon.”

Sabri Fejzullahu ka dy fëmije me ish gruan e parë, ndërsa tash është i martuar me një grua tjetër e cila quhet Nera edhe poashtu ka disa fëmije me të, shkruan GazetaBlic.