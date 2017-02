Sabiani “hedh” në treg vajzën (Video)

Kengetari i “Binjakeve” ështe babai i Keisit 16-vjeçare që është modele, por ka pasion muzikën.

E ftuar ne emisionin Oktapod, nga Turjan Hyska, Keisi ka treguar se prioritet për momentin është shkolla. Por në një lidhje me Skype surprizë për Keisin, ishte babai i saj Sabiani, që ndodhet në Itali. Ai ka rrëfyer marrëdhënien me të bijën, si edhe projektin që kanë së bashku në muzikë. Së shpejti, Keisi Mejdinin, do ta shohim me një këngë të sajën. A do të këndojë me Sabianin?! Kjo mbetet për t’u parë.