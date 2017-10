Sa kushton të pini një kafe nëpër botë? Zvicra do t’ju habisë

Sikur në vendin tonë - edhe në botë, qytetet janë përplot me kafene, të mbushur me të ri e të reja, që pinë kafe dhe argëtohen me njëri-tjetrin.

Por, një gjë që mund të dallojë nga shteti në shtet, është çmimi i një filxhani kafe, transmeton lajmi.net

Përsëri, Zvicra prinë në listën e shteteve që kanë çmim shumë të lartë ndërsa lista përmbyllet me vende si Brazili e Peruja.

Ndërsa ende më pak kushton një kafe në vendin tonë, ku në shumicen e kafeneve çmimi për një filxhan sillet nja 0.50 deri në 1 euro./Lajmi.net/