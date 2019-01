Sa bebe kanë lindur sot në krejt botën?

Numri i lindjeve të parashikuara për datën 1 janar 2019 është 395 000, sipas të dhënave të UNICEF-it, të publikuara sot.

”Një e katërta e tyre do të lindin në Azinë Jugore, ku India kryeson me 70 000, e ndjekur nga Kina me 45 000 dhe Nigeria me 26 000”, thuhet në deklaratën e UNICEF-it.

”Këto bebe, në pjesën më të madhe të rasteve nuk do të marrin ndihmën e duhur mjekësore”, theksoi UNICEF-i duke shtuar se gjatë vitit 2017 rreth një milion bebe vdiqën ditën që u lindën, ndërkohë që 2,5 milionë të tjera vdiqën brenda një muaji pas ardhjes në jetë, përcjell atsh.

Shumica e tyre vdiqën nga raste të mënjanueshme.