Rusia riafirmon dëshirën e saj për bashkëpunim hapësinor me SHBA

Pavarësisht tensioneve midis Moskës dhe Perëndimit, Rusia synon të mbajë bashkëpunim të ngushtë me Shtetet e Bashkuara në udhëtimin në hapësirë.

“Ne flasim rregullisht dhe shpesh me kolegët tanë nga NASA ,” tha kreu i Rusisë agjencisë hapësinore Roskosmos , Igor Komarov , të enjten në Moskë . Ai shpreson se industria hapësinore do të mbetet një model për bashkëpunimin , tha ai me rastin e Ditës së Hapësirës.

Përfaqësuesit e agjencive më të mëdha hapësinore në Rusi, si dhe në Evropë dhe SHBA përsërisin që eksplorimi i kozmosit sot mund të arrihet vetëm me përpjekje të përbashkëta – edhe për shkak të shpenzimeve të mëdha për projektet hapësinore.

Komarov theksoi në kanalin televiziv Rossija-24 se Rusia është e hapur për bashkëpunim jo vetëm me SHBA por edhe me Kinën . 12 prilli festohet si Dita Ndërkombëtare e Hapësirës së Hapësirës Njerëzore.

Në këtë ditë në vitin 1961, kozmonauti sovjetik Yuri Gagarin ishte njeriu i parë që fluturoi në hapësirë . Me kapsulën e tij “Wostok”, ai rrethoi tokën në 108 minuta. Për këtë ditë, Gagarin është një ikonë kombëtare në Rusi . /Lajmi.net/