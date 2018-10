Rugova-Berishës: AAK-ja mund ta shoh vetëm në ëndërr Istogun!

Deputetit i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Naser Rugova, i është kundërpërgjigjur deputetit të AAK-së Bekë Berishës përmes një postimi në facebook, ku ky i fundit ka kërkuar dorëheqjen Enver Rugovës drejtor i drejtoratit të shërbimeve publike në Istog.

Sipas Berishës ai duhet të dorëhiqet sepse është vëllai i Naser Rugovës, dhe se është pjesë e klanit Rugova.

Ndërkaq në anën tjetër Rugova ka thënë se dDihet kush ka logjikë uzurpuese në Istog e Dukagjin.

“Plot fat njihemi mirë mes veti, po këtë dhe do tjerëve si ky i tmerron mbiemri Rugova! Këta kurrë nuk bëjnë më mirë! Ibrahim Rugova gjithmonë fitues, Haki Rugova po ashtu, Enver Rugova më i votuari në Istog, Naser Rugova është po ashtu deputet me votë të popullit! Pafundësisht do ta shihni ëndërr Istogun sepse Rugovët janë këtu! Vazhdojmë!”, ka shkruar Rugova në llogarinë e tij në Facebook.

Postimi i plotë i Rugovës pa ndërhyrje:

Të dashur miq,

Vazhdojmë!