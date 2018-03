Rritja e pagave do ta reformojë shëndetësinë në Kosovë, furnizimi i rregullt me barna çështje kohe

Pa rritje të pagave të punëtorëve të shëndetësisë, reforma në shëndetësi nuk do të jetë e plotë. Kështu ka deklaruar ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili në një prononcim për Ekonomia Online.

Sipas Ismailit, që të ketë përgjegjësi më të madhe nga punëtorët shëndetësorë, atëherë duhet të krijohet edhe mirëqenie më e mirë për ta.

Kreu i MSh-së këto deklarime i ka bërë pas miratimit të koncept-dokumentit për kategorizimin e pagave në Kosovë.

“Ne duhet të krijojmë një mirëqenie më të mirë për punëtorët shëndetësorë dhe natyrisht të shohim më pastaj një përgjegjësi më të lartë nga ana e tyre në mënyrë që t’i ofrojmë të gjitha shërbimet që qytetarët tanë kanë nevojë. Mirëpo pa rritje pagash edhe për sektorin e shëndetësisë konsideroj se reforma nuk do të jetë e plotë”, tha Ismaili për EO.

Sa i përket çështjes se sa do të jetë përqindja që ministri Ismaili do t’ua rrisë pagat punëtorëve të sektorit që ai drejton, ky i fundit tha se do të gjejnë një shumë e cila do të jetë e pranueshme për të gjithë punëtorët shëndetësorë. Mirëpo, sipas Ismailit, për këtë çështje fillimisht do të diskutojnë edhe me sindikatat dhe grupet e tjera të përfshira në këtë proces.

“…ekziston një vullnet i madh që të ketë reflektim, pra, që të ketë ndryshim të pagave të punëtorëve shëndetësorë e sidomos të disa kategorive të cilat janë lënë jashtë kur janë bërë rritjet e pagave herët e kaluara. Jam optimist se sot do të arrijmë ta gjejmë një zgjidhje e cila do të jetë e kënaqshme edhe për punëtorët shëndetësorë”, tha ai.

Ismaili për Ekonomia Online ka folur edhe lidhur me vonesat në nënshkrimin e kontratave për furnizim me barna esenciale.

Ai tha se MSh-ja ka bërë një ofertë e cila përfshin mbi 300 artikuj të ndryshëm, në mënyrë që furnizimi me barna të jetë i vazhdueshëm e jo vetëm disa javor.

Ndonëse tha se blerjet e barnave nuk varen vetëm nga ministria që ai drejton, Ismaili tha se punët që i takojnë Ministrisë së Shëndetësisë do t`i përfundojnë brenda një muaji, në mënyrë që sa më shpejt qytetarët të mund të furnizohen me artikujt e nevojshëm.

“Blerjet nuk varen vetëm prej ministrisë së Shëndetësisë, blerjet varen edhe prej institucioneve tjera. Ne do t`i përfundojmë në afat. Sipas ligjit, janë një javë derisa të shpallet pastaj janë edhe tetë ditë derisa të shpallet vendimi pastaj edhe afati ligjor për ankesa. Sa i përket ministrisë së shëndetësisë, ne brenda një muaji do t`i bëjmë të gjitha. Sa na përket neve, do i përfundojmë të gjitha punët. Sa i përket institucioneve tjera më pastaj duhet të shohim se çfarë vendime kanë me marrë ato”, përfundoi Ismaili.