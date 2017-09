Rrahen “live” në emision Frashër Krasniqi dhe Milaim Zeka (Video)

Ka eskaluar në dhunë debati ndërmjet Frashër Krasniqit dhe Milaim Zekës në Klan Kosova.

Ishte Krasniqi nga Vetëvendosje i cili i tha Milaim Zekës se “kam ardhur në debat për t’i thënë disa gjëra”, duke e akuzuar Zekën se është i përlyer dhe deputet që ofendon.

I menjëhershëm ka qenë reagimi i Milaim Zekës i cili e akuzoi Krasniqin se është kriminel dhe se e ka sulmuar Kuvendin me zollë, transmeton lajmi.net

Debati shkoi deri në atë moment sa Zeka dhe Krasniqi gjuajtën njëri-tjetrin me shishe, dhe pastaj vazhduan edhe me goditje ku Krasniqi e sulmoi i pari Zekën me grusht.

Ndiqeni videon gjithë videon e përplasjes të xhiruar nga lajmi.net: