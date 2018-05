Rozana shfaqet elegante dhe me plot stil, zbulon një sekret

Mbetet mjaft e dashur për publikun.

Është kjo këngëtarja, Rozana Radi e cila ka kohë që nuk është angazhuar në projekte muzikore, shkruan lajmi.net.

Megjithatë, ajo zgjedh mënyra të tjera për të mbajtur aktiv fansat, me publikimin e imazheve të njëpasnjëshme në llogarinë personale, Instagram.

Kështu shfaqet edhe në këtë të fundit e cila duket mjaft elegante teksa publikon dukjen e saj në emisionin “Në Kurthin e Piter Pan”.

Ajo ka zbuluar se do të martohet së shpejti me oficerin e Policisë Gjyqësore të Tiranës, me të cilin ka një lidhje për më shumë se gjashtë vitesh. /Lajmi.net/