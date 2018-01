Rozana Radi me vargje emocionuese për studenten e vrarë në Tiranë

Ti mos e vish me te zeza nje nene Mos ja thyej ti shpirtin qe gjithe jeten dhemb nese mundesh pastroja ti qiellin Ti mos ja vrit ti nje motre te motren qe kurre mos ta shohe Mos urre ti dike qe s’te deshi por lere te shkoje Nese mundesh ti mundesh te mos jesh si to Nese mundesh ti mendo nje here me zemer Ti mos e shkel ndershmerine e asaj qe per jeten luftoj Mos qello mbi nje zemer te re lere qe te jetoje Nese mundesh ti beje per vete Nese mundesh ti mendo nje here me zemer Mos vrit me degjo Ver doren ne zemer Se fjalen e mire pa çmim ti mund ta gjesh kudo per dike tjeter Mos vrit te lutem jo mos ja merr jeten Jo mos e bej kurre diçka qe neser ti nuk do ta bejne te tjeret! #mosvrit 🙏 … Rozana Radi #ariela

