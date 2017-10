Ronaldo sot bëri huqjen e vitit (VIDEO)

Real Madridi nuk e ka nisur mirë sezonin e ri në La Liga dhe ishte afër që të lëshonte pikë të tjera.

Los Blancos triumfuan me vështirësi 2:1 ndaj Getafes në chiron e tetë falë golit të Cristiano Ronaldos në minutën e 85’të.

Por, nëse portugezi nuk do të kishte shënuar në këtë rast, do të ishte shndërruar në fytyrë tragjike për Los Blancos dhe do të ishte ndoshta fajtori kryesor për ndonjë barazim apo humbje.

Se çfarë rasti ka humbur Ronaldo, mund të shikoni në videon e mëposhtme.