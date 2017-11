Ronaldo fiton një tjetër çmim të rëndësishëm, lë prapa tij sërish Messin

.

Cristiano Ronaldo ka lënë prapa në një tjetër garë rivalin e tij, Lionel Messi.

Futbollisti që së fundi u zgjedh më i miri për vitin 2016 nga FIFA, ka fituar çmimin ‘Golashënuesi më i mirë” në botë për vitin 2016.

Edhe në këtë garë, prapa tij ka mbetur Lionel Messi.

Ronaldo vitin 2016 e ka mbyllur me 24 gola ndërkombëtar, 11 me Real Madridin dhe 13 me Portugalinë.

Messi vjen pas tij me 21 gola, për të vazhduar me Edison Cavanin dhe Ahmad që kanë shënuar nga 16 të tillë./Lajmi.net/