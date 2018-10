Rona Nishliu shumë e lumtur pranë bashkëshortit, me rastin e ditëlindjes së tij

Sot është një ditë e veçantë për Rona Nishliun.

Për këngëtaren Rona Nishliu sot është një datë e veçantë pasi bashkëshorti i saj Flori feston ditëlindjen, shkruan lajmi.net

Nëpërmjet publikimit të një fotografie në Instagram ajo ka zgjedhur që ta uroi edhe publikisht burrin e saj, ndërsa pranë njëri-tjetrit duken tejet të lumtur.

‘’Gëzuar ditëlindjen djali më i çmendur dhe më i dashur’’, ishin fjalët e Ronës pranë fotos.

Rona dhe Flori dashurinë e tyre e kurorëzuan me martesë në shtator të këtij viti me një ambient privat ku u rrethuan me familjarë e miq të ngushtë, pa prezencën e medieve./Lajmi.net/