Roma – Inter, nuk ka fitues në derbin e Serie A

Ka përfunduar derbi i Serie A në mes të Romës dhe Interit.

Roma dhe Inter kanë ndarë pikët në kuadër të javës së 14-të në Serie A, pasi ndeshja përfundoi 2 me 2.

Nerazurët kaluan të parët në epërsi me anë të Keita Baldes, që shënoi në minutën e 37’, ku me këtë gol përfundoi pjesa e parë.

Roma e filloi më mirë pjesën e dytë, duke arritur që t’i barazoj shifrat në 1 me 1, me anë të Cengiz Under (51’).

Por, Inter arriti ta rikthej epërsinë shumë shpejtë, duke shënuar me anë të Mauro Icardit në minutën e 66’.

Por, romakët ishin shuam me fat, pasi Marcelo Brozovic u fali atyre një penallti, duke luajtur me dorë në zonën e rreptësisë, ndërsa Aleksandre Kolarov u tregua i saktë nga pika e bardhë (73’).

Pas xhiros 14-të, Inter gjendet në vendin e dytë me 29 pikë, ndërsa Roma në vendin e shtatë me 20. /Lajmi.net/