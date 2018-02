Roja i pyllit mohon fajësinë se mori 50 euro ryshfet për të lejuar bartjen ilegale të druve

Roja i pyllit në kuadër të Drejtorisë së Pylltarisë në Komunën e Lipjanit, Perica Niqiq, është deklaruar i pafajshëm për veprën penale “marrja e ryshfetit”.

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur të mërkurën në Gjykatën Themelore në Prishtinë, pas leximit të aktakuzës nga prokurorja Merrushe Llugiqi, të cilën ia përktheu përkthyesja e gjykatës, i akuzuari Niqiq, ka deklaruar e ka kuptuar aktakuzën dhe se nuk e ndien veten fajtor për veprën penale që i vihet në barrë.

Gjykatësi Hamdi Ibrahimi, e ka njoftuar të akuzuarin se brenda 30 ditësh ka të drejtë të paraqes kundërshtimin e provave dhe kërkesën për hudhjen e aktakuzës, ndërsa gjykata brenda afatit ligjor do të vendosë me aktvendim të veçantë lidhur me kundërshtimet.

Prokuroria Themelore në Prishtinë, më 15 dhjetor 2016, kishte ngritur aktakuzë ndaj Perica Niqiq, me pretendimin se i njëjti në cilësinë e rojës së pyllit në Drejtorin e Pylltarisë në Lipjan, e me qëllim qe vetit t’i sjell përfitim pasuror të kundër ligjshëm, ka kërkuar dhe pranuar përfitim për vete, në mënyrë që të veprojë në kundërshtim me detyrën zyrtare, ka marrë ryshfet para te gatshme në shumë prej 50 euro, nga i dëmtuari Sabri Rashiti, për të mos i shqiptuar fletëparaqitjen për bartje të druve pa leje.

Sipas aktakuzës, i dëmtuari Sabri Rashiti, kishte shkuar tek shtëpia e të pandehurit Perica Niqiq, të cilin e kërkonte për t’ia dhënë 50 euro, në atë moment del djali i tij Gligorije Niqiq, i cili i thotë të dëmtuarit se “më ka thënë babai dil e merri paret”, ashtu që, i dëmtuari Sabri Rashiti ia jep 50 euro me numër serik P26002033543, të cilat Glieorije i merr paratë dhe i fut në xhep.

Sipas aktakuzës, aty një polic që ishte me rroba civile gjatë kontrollimit të tij ia gjejnë 50 eurot e lartcekura, ndërsa pasi e thirrin në telefon, pas pak vije edhe i pandehuri Perica Niqiq, të cilët janë shoqëruar për në stacion policor.