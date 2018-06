Robotët e seksit fitojnë aftësinë për të thënë ‘Jo’ gjatë marrëdhënies

Sëmundjet e seksit në ditët e sotme duket se janë bërë kaq të përgjegjshme ndaj ndërveprimit të jashtëm që ata e konsiderojnë shumë ofendues dhe mosrespektues, duke fituar në mënyrë efektive aftësinë për të thënë "jo" për përparimet e padëshiruara.

Një robot i seksit me emrin Samantha demonstroi aftësinë e tij për të thënë “jo” për partnerët seksualë tepër agresiv gjatë një prezantimi të mbajtur në Qendrën e Shkencës në Newcastle, transmeton lajmi.net.

Sipas gazetës, sensoret e Samantha mund të zbulojnë kur “prekja bëhet shumë agresive ose mosrespektuese”, duke bërë që robot të mos reagojë.

Nëse trajtohet mirë, megjithatë, Samantha mund t’i përgjigjet dashamirësisë si një vajzë e vërtetë, ndërsa cilësimet e robotit mund të ndryshohen midis “familjes”, “romantike”, “seksit” dhe ” ekstra i keq “.

Më parë, krijuesi i Samantha, Sergi Santos, deklaroi se robotët e tij do të kishin një kod moral dhe, në vend që thjesht të ishin në gjendje të orgazmave të rreme, do t’i përgjigjen me entuziazëm një personi më të bukur. /Lajmi.net/