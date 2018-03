Robben thyen heshtjen, zbulon lajmin e pritur nga tifozët e Bayern Munichut

Arjen Robben ka folur për të ardhmen e tij në Bayern Munich.

Arjen Robben ka folur për të ardhmen teksa thekson se do ta zgjidhë muajin e ardhshëm.

Robbenit do i skadojë kontrata në fund të këtij sezoni dhe 34-vjeçari do ta vendosë të ardhmen kur të bisedojë me kryetarin Karl-Heinz Rummenigge në muajin prill.

“Jam i padurueshëm në një far mënyre rreth të ardhmes sime. Por Rummenigge më ka thënë se do të flasim në prill. Gjëja më e vështirë, kur arrin moshën time dhe kur sheh se fundi po afron, është ta marrësh vendimin e drejtë”, tha Robben.