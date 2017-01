Rita paralajmëron fansat, gati për 2017 (Foto)

Rita Ora është gati për një 2017 të suksesshëm.

2017 është viti kur Rita do të bëjë rikthimin e saj të madh në muzikë.

Kjo është paralajmëruar edhe më herët, kur ajo ka treguar se do të ketë gati albumin për verën e 2017, ndërsa Rita tani me anë tën jë postimi i ka treguar fansave të përgatiten, pasi 2017-ta do të jetë e gjitha për muzikën./Lajmi.net/