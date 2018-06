Rita Ora dhe Erion Veliaj bëjnë shqiponjën në mes të Tiranës

Këngëtarja kosovare me famë të madhe në botë sot kishte vizituar Tiranën pasi në mbrëmje e priste një koncert madhështor me shumë publik.

Para se të dilte në skenë Rita është takuar me kryebashkiakun e Tiranës, Erion Veliajn me të cilin bashkë bënë edhe shqiponjën me duar, shkruan lajmi.net

”Foto e ditës” ka shkruar Erioni pranë fotos të cilën e ka publikaur në Instagram.

Rita nisi mbrëmjen me hitin ‘Your Song’ për të performuar më pas disa nga këngët e tjera të saj.

Vëmendjen e mori edhe me veshjen e saj me ngjyrë të verdhë e cila i nxirte anët seksi të trupit ndërsa flokët e kuqe tha se i kishte ngjyrosur vetëm për publikun shqiptar./Lajmi.net/

Këtu mund ta ndiqni ‘live’ koncertin: