Rita ndryshon veshjen tetë herë në xhirimet e klipit të ri (Foto)

Këngëtarja Rita Ora ka paralajmëruar projektin e saj më të ri, xhirimet e të cilit i ka realizuar gjatë ditës së djeshme.

Gjatë xhirimeve të projektit më të ri, Rita u shfaq me tetë veshje të ndryshme, shkruan TheSun, transmeton lajmi.net.

Ajo ka xhiruar klipin e ri në Times Square të Nju Jorkut duke u paraqitur me veshje të ndryshme.

Ylli i muzikës pop, realizoi videon e këngës më të re para një numri të madh publiku, të cilët ishin mbledhur për ta shikuar këngëtaren.

Gjatë gjithë ditës sa ishte angazhuar me xhirime, Rita u paraqit me veshje nga sportive deri tek ato elegante, madje u shfaq edhe me veshje nusesh.

Në qershor, Rita lëshoi këngën “Your Song” me të cilën u rendit e 13-a në Mbretërinë e Bashkuar. /Lajmi.net/