Vazhdojnë golat dhe spektakli në ndeshjen mes Chelseat dhe Romës.

Roma është në epërsi, 3:2.

Sulmuesi i Romës, Edin Dzeko, është golashënues i dyfishtë.

Boshnjaku realizoi me një goditje perfekte me të majtën.

Më pas Dzeko shënoi edhe me kokë. /Lajmi.net/

The movement and the shot from Edin Dzeko! 🎯🎯🎯🎯 pic.twitter.com/63INSMjNmL #CHEROM #UCL

— FootySays (@Footy_Says) October 18, 2017