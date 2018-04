Rikthehen reshjet e shiut

Sipas parashikimeve të meteorologëve, sot na pret një ditë me mot kryesisht të vranët dhe me riga shiu të cilat herë pas here do të kalojnë në reshje shiu.

Temperaturat do të shënojnë rënie ato do të lëvizin në mes 6 e 12 gradë Celsius.

Nesër, në pjesën e parë të ditës pritet të kemi vranësira, kurse në pjesën e dytë do të dominojnë çaste me diell.

Temperaturat do të sillën në mes 6 e 15 gradë Celsius.